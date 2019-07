Al via al corso di formazione obbligatoria Lavori in quota e DPI di III categoria

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Confartigianato Imprese di Viterbo, tramite l’ufficio Ambiente & Sicurezza, organizza il corso di formazione relativo all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali – DPI di 3° Categoria per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota.

A tal riguardo il prossimo giovedì 1° agosto si terrà la formazione obbligatoria rivolta ai lavoratori che devono effettuare lavori in quota tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall’alto, e che devono utilizzare per la protezione contro le cadute dall’alto una serie di DPI di posizionamento sul lavoro, di trattenuta e anticaduta.

Il percorso formativo sui DPI di III° Categoria viene effettuato insieme al corso Lavori in Quota, e comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Nell’ambito del corso è previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo; verrà rilasciato un attestato di partecipazione/abilitazione a chi li supererà con successo.

Ricordiamo che i lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. Ci riferiamo in particolare ai rischi di caduta dall’alto che rappresentano una percentuale elevata del numero degli infortuni, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni mortali. L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile” pertanto l’utilizzo della scala portatile, del trabattello e del ponte su cavalletto rientrano in tale categoria.

Per avere ulteriori informazioni, conoscere i costi e le modalità di iscrizioni è possibile contattare l’ufficio Ambiente & Sicurezza ai numeri 0761/337912-42 e.mail: info@confartigianato.vt.it