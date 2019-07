Viterbo, servizi demografici Piazza Fontana Grande, orari ridotti anche ad agosto

L’assessore Mancini: Chiediamo ancora un po’ di pazienza ai cittadini.

Confidiamo nelle nuove assunzioni. Presto novità sul pagamento online per i servizi anagrafici

NewTuscia – VITERBO – I servizi demografici (stato civile, elettorale e anagrafe) ubicati in piazza Fontana Grande 19, anche nel mese di agosto saranno aperti al pubblico il martedì e il venerdì, dalle ore 10 alle ore 12. Lo comunica l’assessore ai servizi demografici Alessia Mancini, che spiega: “Le esigenze sono le stesse del mese di luglio. Pertanto siamo costretti a prolungare lo stesso orario anche ad agosto. I dipendenti hanno il sacrosanto diritto di andare in ferie. Al tempo stesso, il personale presente dovrà provvedere a smaltire il lavoro arretrato e l’ingente lavoro di backoffice.

Per questi motivi è necessaria una razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico. Da settembre gli orari dovrebbero tornare regolari. Confidiamo inoltre nell’arrivo, a breve, di nuovo personale, reclutato tramite concorso. Per quanto riguarda il rilascio di carte di identità, autenticazioni di copie e di firme, certificazioni anagrafiche – aggiunge l’assessore Mancini – è a disposizione l’ufficio anagrafe di via Garbini, aperto tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12; aperto anche il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16, solo su appuntamento, da prenotare alla mail: prenotazione.anagrafe@comune.viterbo.it “.

L’assessore aggiunge una novità per quanto riguarda il pagamento dei servizi anagrafici da parte dei cittadini. “Gli uffici anagrafici del nostro Comune, ad oggi, sono abilitati ad accettare esclusivamente pagamenti in contanti allo sportello, sia per quel che concerne i diritti di segreteria, sia per quel che riguarda il costo della carta d’identità elettronica.

Ho richiesto l’attivazione del pagamento online tramite bonifico o tramite versamento in conto corrente, sia per gli stessi diritti di segreteria che per il costo della C.I.E. Tale abilitazione risulterebbe vantaggiosa per l’ente e per l’utenza. Tale modalità di pagamento comporterebbe di sicuro una riduzione dei tempi allo sportello e la conseguente contrazione dei tempi di attesa in fila. Al momento questa è una richiesta. Mi auguro di ricevere quanto prima comunicazione dell’avvenuta attivazione”.