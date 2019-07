Tarquinia Lido, nella settimana di Ferragosto torna Sport’n’Roll

NewTuscia – TARQUINIA – Per l’estate a Tarquinia Lido torna Sport’n’Roll: ad agosto, arriva sul litorale cittadino la kermesse che – ideata nel 2017 da Fabrizio Ercolani – porta sul lungomare arene, tornei, esibizioni, eventi ed iniziative legate allo sport e le accompagna con la musica. Poi mercatini, spettacoli e, per l’edizione 2019, una sorpresa i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

Nell’attesa di scoprire nello specifico il ricco menu degli eventi, sono ora ufficiali le date di Sport’n’Roll 2019, che – con il sostegno del Comune di Tarquinia – animerà il lungomare di Tarquinia dal 12 al 18 agosto prossimi. Con un’anteprima – una sorta di festa d’apertura – domenica 11 agosto, con l’Holi Color, la festa dei colori organizzata da SottoSuono che tra musica e divertimento offrirà un pomeriggio ed una serata spettacolari.

Dal giorno dopo, via alle arene ed alle esibizioni sportive: quest’anno nel calderone basket, beach volley, beach tennis e foot volley, oltre agli spettacoli di ginnastica ritmica, alle evoluzioni in mountain bike ed a spazi dedicati al cross fit e ad attività acrobatiche.

Per quel che riguarda la musica, gli organizzatori parlano di appuntamenti di alto livello, ma per scoprirli sarà necessario ancora qualche giorno di pazienza. Di certo, c’è un calendario intenso, che nella serata di Ferragosto lascerà spazio al tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio ma che, giorno dopo giorno, non mancherà di sorprendere ed incuriosire.

Già nei prossimi giorni saranno aperte le iscrizioni per i tornei, mentre sin dalla prossima settimana verrà svelata la line up musicale: in attesa della sorpresa vera e propria che, fanno sapere gli organizzatori, sarà resa nota ad inizio agosto.

Sport’n’Roll è organizzato dalla ProLoco Tarquinia e da Evensound con il contributo del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Assobalneari, Confcommercio Lazio Nord e Camping Village Riva dei Tarquini.