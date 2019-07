San Venanzo, lavori pubblici finanziati con avanzo amministrazione

NewTuscia – SAN VENANZO – Ha registrato l’avanzo di amministrazione la manovra di assestamento di bilancio approvata dal Consiglio comunale lunedì scorso durante la seduta che ha stabilito anche l’utilizzo dei fondi disponibili per interventi e opere pubbliche. In particolare il piano prevede investimenti per circa 350mila euro per il miglioramento delle strade, per 98mila euro destinati agli immobili comunali e circa 10mila euro per i cimiteri.

“La manovra di bilancio – commenta il sindaco Marsilio Marinelli – ha confermato il permanere degli equilibri finanziari, lo stato di normale avanzamento dei programmi di spesa ed entrata approvati con il bilancio di previsione e l’inesistenza di debiti fuori bilancio.

Avendo riscontrato la salvaguardia senza dover assumere alcuna manovra di aggiustamento dei conti comunali – specifica Marinelli – l’assestamento di bilancio si è concretizzato nella stesura di un piano di realizzazioni di manutenzioni straordinarie e investimenti finanziati dall’avanzo di amministrazione in quota libera per consentire la realizzazione di opere destinate a migliorare la qualità dei servizi al cittadino”.

Sempre il sindaco sottolinea poi che “l’ente rispetta tutti i parametri richiesti dalla normativa per poter utilizzare risorse proprie per nuovi investimenti e spese per manutenzione straordinarie”. Sempre il Consiglio comunale ha poi proceduto alla nomina dei componenti delle commissioni consiliari.

Commissione urbanistica e Lavori Pubblici: Germani Ivano(presidente), Rosetti Nicola (vice presidente), Cerquaglia Marta, Tisei Giuseppe. Commissione servizi sociali, turismo, servizi, commercio: Moscatello Carlotta (presidente), Cetroni Moreno (vice presidente), Giuliani Roberta, Marinelli Maria Letizia. Commissione bilancio, personale, statuto comunale: Nucci Riccardo (presidente), Posti Stefano (vice presidente), Cetroni Moreno, Moscatello Carlotta.