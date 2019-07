Note di Luppolo a San Martino, attenzione ai divieti

NewTuscia – VITERBO – Note di Luppolo a San Martino al Cimino, dal 26 al 28 luglio, in piazza Mariano Buratti: attenzione ai provvedimenti riguardanti il traffico e la sosta veicolare. Il mercato di lunedì 29 luglio sarà spostato in piazza Piccolomini. Nel dettaglio: dalle ore 10 di venerdì 26 luglio alle ore 01 del 28 luglio e dalle ore 10 alle ore 24 dello stesso 28 luglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza Mariano Buratti. Sulla stessa piazza sarà vietata la circolazione veicolare dalle ore 16 alle ore 01 dei giorni 26, 27 e 28 luglio, nonché dalle ore 16 alle ore 24 della stessa domenica 28 luglio (ord. n. 388 e 443/2019 – polizia locale).

È stato stabilito inoltre che lunedì 29 luglio, dalle ore 6 alle ore 14, sarà vietata la sosta e la circolazione veicolare, in piazza Piccolomini, per consentire lo svolgimento del mercato settimanale. Lo spostamento provvisorio del mercato si rende necessario per permettere, in tale giornata, il disallestimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la manifestazione Note di Luppolo, in piazza M. Buratti, area che solitamente ospita il mercato (ord. n. 387/2019).