Lavori di asfaltatura strade nel Comune di Vetralla

Lavori previsti anche per le strade provinciali di Carcarelle, Via Blera , Valle Calandrella e Forocassio

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. L’amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha promosso investimenti attraverso corretti rapporti istituzionali con i vari enti presenti, sia a livello provinciale che regionale. Questo ha portato ad un sostanziale miglioramento della viabilità attraverso lavori di asfaltatura di strade di competenza comunale, regionale(Cassia) e provinciale( strada Tre Croci) e di altre strade provinciali di prossima realizzazione, i cui lavori sono previsti nel programma approvato dei lavori pubblici ( Strada Carcarelle, Via Blera,Valle Calandrella) . Per quanto concerne la strada di Forocassio,inserita tra i punti focali di discussione del consiglio comunale di mercoledì 24 luglio, la provincia ha già accolto la nostra richiesta di presa in carico per la sua completa opera di ripristino del manto stradale.

In tre anni dal nostro insediamento,abbiamo lavorato in maniera intensiva, al fine di recuperare fattivi rapporti istituzionali con i vari enti di riferimento, facendo uscire il nostro comune dall’oblio in cui per anni era stato relegato e conferendogli l’importanza ed il ruolo che merita. La presenza del nostro assessore comunale nonché consigliere provinciale Carlo Postiglioni, ha permesso di ottimizzare la collaborazione con gli organi preposti e quindi la messa a punto ed il raggiungimento di specifici obiettivi.

Siamo fiduciosi per il prosieguo di questa attiva quanto proficua collaborazione, di poter conseguire ulteriori risultati confidando in un sempre maggiore impegno e, nello specifico, nella realizzazione di opere di asfaltatura di strade provinciali che per anni sono state totalmente abbandonate.

Amministrazione Comune Vetralla