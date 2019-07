La mostra fotografica ‘Un Lazio d’aMare’ al castello di S. Severa

NewTuscia – SANTA MARINELLA – “A partire dal primo agosto nella sala Pyrgi del Castello di Santa Severa sarà aperta al pubblico la mostra fotografica “Un Lazio d’aMARE’, progetto promosso dalla Regione Lazio per valorizzare, attraverso la fotografia,le coste, i borghi, le isole e l’intero patrimonio di natura e cultura legato al mare del Lazio”. Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo e alle Pari Opportunità Lorenza Bonaccorsi durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Un Lazio d’aMARE’ la raccolta fotografica realizzata dall’associazione Roma Fotografia con il contributo dell’agenzia regionale del Turismo della Regione Lazio e di LAZIOcrea.

“La raccolta fotografica ‘Un Lazio d’Amare’ – ha precisato l’assessora Bonaccorsi – si articola in tre percorsi. Il primo comprende le opere realizzate dai fotografi ispirati del libro ‘La Lunga strada di sabbia’ di Pier Paolo Pasolini che ripercorre la parte del viaggio lungo la costa laziale compiuto dallo scrittore nel 1959. Il secondo percorso comprende le immagini dei fotografi ispirati dal cinema mentre il terzo percorso raccoglie le foto realizzate dai vincitori del contest, promosso da Roma Fotografia, ispirate dalla musica.

Il mare, filo conduttore e trait d’union delle arti, è il protagonista indiscusso del progetto – ha concluso Bonaccorsi – che parte da un omaggio al viaggio di Pasolini lungo le coste laziali e compie un percorso innovativo che associa le meraviglie del territorio a pagine indimenticabili di letteratura, cinema e musica, fornendo ai visitatori un motivo in più per tornare, o scoprire per la prima volta le meraviglie del Lazio”.