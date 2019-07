Grancini (Fdi): “Finanziamento per la rotatoria di Orte un impegno mantenuto”

NewTuscia – ORTE – “La rotatoria di Orte, all’uscita dell’A1, ha urgente bisogno di un lavoro di risistemazione.

E’ per questo che ho chiesto ed ottenuto un intervento specifico in Provincia, mobilitando tutta la giunta per un impegno concreto.

L’importo di 106.000 euro ottenuto è fondamentale per gli inderogabili provvedimenti di restyling che non sono più procrastinabili date le pessime condizioni in cui si trova lo snodo.

La mia è una battaglia che porto avanti da molto ed è finalizzata ad un discorso complessivo di rivalutazione dell’intera area, vista la posizione strategica di collegamento tra Lazio ed Umbria, la vicinanza con l’Interporto e la porta d’ingresso alla Tuscia.

Con il finanziamento abbiamo messo a segno un nuovo obiettivo per il quale ci stavamo battendo da tempo e per il quale è doveroso il mio ringraziamento a tutta l’amministrazione provinciale. “

Gianluca Grancini – consigliere provinciale Fratelli d’Italia