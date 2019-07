Frascati Scienza ha un nuovo presidente

NewTuscia – FRASCATI – È Matteo Martini il presidente di Frascati Scienza, votato all’unanimità dal consiglio direttivo, successore di Roberto Mastrosanti. Alla presidenza dell’associazione ‘torna la ricerca’. Il nuovo presidente è infatti professore associato di fisica sperimentale e direttore del dipartimento di fisica nucleare, subnucleare e delle radiazioni all’Università Guglielmo Marconi di Roma. Inoltre, svolge da sempre le sue ricerche presso i laboratori nazionali di Frascati dell’INFN dove è impegnato su diversi esperimenti in Italia e all’estero.

‘Sono lieto di accettare questo ruolo e ringrazio Roberto Mastrosanti per la passione dimostrata e il lavoro svolto in quest’ultimo anno – così Martini – la nostra associazione sostiene una ricerca senza confini e sempre più impegnata a rafforzare il valore della cultura scientifica sul nostro territorio in un contesto internazionale’. E aggiunge ‘La Notte Europea dei Ricercatori 2019 è alle porte e colgo l’occasione per invitare cittadini, studenti, giovani universitari e ricercatori ad affacciarsi con noi al mondo della divulgazione scientifica per uno dei progetti più grandi d’Italia e certamente per il più longevo’.

La macchina organizzativa del progetto BEES, BE a citizEn Scientist, per la Notte Europea dei Ricercatori coordinata da Frascati Scienza, è in moto e l’associazione è lieta di aprire le porte a quanti vorranno prendervi parte per ‘condividere esperienze e volti della scienza, rafforzando la partecipazione alla Ricerca come bene comune e la diffusione della cultura scientifica’.

A nome di tutta l’associazione il consiglio direttivo ringrazia Roberto Mastrosanti e augura buon lavoro a Matteo Martini.

Frascati Scienza