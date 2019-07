Arriva Roma Junior Diving Cup: spettacolo di tuffi e solidarietà al Foro Italico

NewTuscia – ROMA – Tuffi di livello internazionale con un occhio speciale per le disabilità: da venerdì 26 a domenica 28 luglio allo Stadio del Nuoto del Foro Italico a Roma ritorna la Roma Junior Diving Cup, manifestazione di tuffi organizzata dalla società sportiva M.R. Sport, fondata dai fratelli Nicola, Tommaso e Maria Marconi, ex atleti della nazionale italiana e campioni europei della specialità, e dal tecnico federale Domenico Rinaldi.

La tre giorni di tuffi giunge quest’anno alla sua nona edizione e accoglierà decine di atleti tra i 14 e i 18 anni da tutta Italia e da diverse nazioni europee. Una vera occasione per le giovani promesse dei tuffi e per tuffatori con diverse abilità per incontrare atleti di pari livello e gareggiare in un vero contesto internazionale.

Come da tradizione la Roma Junior Diving Cup (www.romajuniordivingcup.it) sarà preceduta, giovedì 25 luglio, dal Meeting Internazionale FISDIR, una gara per atleti con varie disabilità che permette a questi giovani tuffatori di prendere parte a una manifestazione con un autentico regolamento e una regolare giuria.

Il Meeting, supportato dagli enti locali, come Comune di Roma Capitale e Regione Lazio, e da numerose realtà del territorio, è il culmine stagionale di un percorso sportivo, denominato “Tuffi Adapted” che la M.R. Sport rinnova annualmente a titolo gratuito nei confronti di atleti affetti da disturbi dello spettro autistico, sindrome di Down e altri tipi di disabilità intellettive.

In questa edizione, e per la prima volta, due partecipanti amputate eseguiranno una dimostrazione speciale dello sport che praticano.

La Roma Junior Diving Cup gode del patrocinio del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della FIN – Federazione Italiana Nuoto, e a partire dallo scorso anno fa parte del calendario ufficiale delle manifestazioni della Federnuoto in qualità di gara extrafederale.

L’ingresso ai due eventi è libero e gratuito.