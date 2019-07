Viterbo, il presidente nazionale di Fare Verde domani visita la Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Il presidente nazionale dell’associazione ambientalista Fare Verde, avvocato Francesco Greco, mercoledì 24 luglio 2019 sarà in visita alla provincia di Viterbo.

Il presidente nazionale, accompagnato dal presidente regionale Silvano Olmi e da quello provinciale Roberto Tomassini, alle 10 incontrerà il Sindaco di Viterbo Giovanni Arena e l’amministrazione comunale, mentre alle 11.30 quello di Montefiascone Massimo Paolini con l’assessore all’ambiente Rita Chiatti.

Nel pomeriggio, alle 16, è prevista una riunione con il Sindaco di Civita Castellana Franco Caprioli, l’assessore all’ambiente Carlo Angeletti e l’assessore Alberto Cataldi che è tesserato a Fare Verde. Alle 17.30 la delegazione di Fare Verde incontrerà il Sindaco di Castel Sant’Elia Vincenzo Girolami, il consigliere comunale con delega all’ambiente Simone Cesetti e il consigliere comunale Cecilia Maria Paolucci.

La giornata nella Tuscia del presidente nazionale Francesco Greco terminerà a Vasanello alle 19 con una riunione dei militanti ambientalisti organizzata dalla responsabile locale di Fare Verde Roberta Pieri e un saluto al Sindaco Antonio Porri e all’assessore all’ambiente Ilaria Tranfa. Seguirà la cena sociale e la consegna delle tessere 2019 agli iscritti.

“Siamo orgogliosi della visita del presidente nazionale nella Tuscia – dicono il presidente regionale Silvano Olmi e quello provinciale Roberto Tomassini – è indice di attenzione per il nostro territorio che ha molte criticità: il problema tumori, l’uso di pesticidi in agricoltura, il funzionamento a carbone della centrale di Civitavecchia, la situazione del lago di Bolsena, del fiume Marta e dei suoi affluenti, l’invasione dei rifiuti romani. Tutte problematiche che affronteremo nei colloqui con amministratori locali e iscritti, in un clima di collaborazione reciproca.”

Associazione ambientalista Fare Verde