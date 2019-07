Viterbo, incendio in strada Vallalta

NewTuscia – VITERBO – La prima partenza dei vigili del fuoco di Viterbo, costituita da cinque uomini e due mezzi con un fuoristrada e una autopompa, sta intervenendo in strada Vallalta, a Viterbo.

L’incendio delle sterpaglie è insorto molto vicino ad alcune abitazioni ed ha coinvolto un serbatoio di Gpl ad uso residenziale, al momento sorvegliato per attendere che la riserva di gas che ospita si esaurisca in modo da procedere con la bonifica della zona.

Le fiamme al momento sono sotto controllo e quasi spente. Se non fosse stato per l’intervento dei vigili, dato che al loro arrivo stava per intaccare un costone, si sarebbe esteso nella parte della valle.