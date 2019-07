Viterbo Estate 2019. La notte Bianca della Verità

NewTuscia – VITERBO – Il prossimo mercoledì 24 luglio si accendono i riflettori a Viterbo a Porta della Verità. Per ridare energia alla vita del centro storico un’altra iniziativa interessante. La notte bianca della Verità. Dalle ore 18 fino alle 24 sarà possibile passare una piacevole serata nel salotto naturale del centro storico compreso tra porta della Verità, Via della Tuccia e Via della Verità (ultimo tratto). Coccolati dalla musica di sottofondo, sarà possibile degustare i prodotti delle attività commerciali aperte tutta la notte (cene e degustazioni), con mercatini di artigianato e intrattenimento per i più piccoli (trucca bimbi).

La serata organizzata con il Patrocinio del Comune di Viterbo, Assessorato alla Cultura e Assessorato allo sviluppo economico, nasce dalla volontà del COMITATO SPONTANEO PORTA DELLA VERITA’ nato per sostenere la vita del quartiere, la cura del verde comune (i giardini di Porta della Verità), e soprattutto rilanciare ogni azione che porti a vivere la vita negli spazi comuni del rione, del quartiere e del Centro storico.

Dice il portavoce del gruppo spontaneo Porta della Verità: “Dobbiamo ringraziare il Presidente Michele Corba e tutti gli altri promotori del comitato: GELATERIA L’ANTICA LATTERIA; MACELLERIA NARDI; FRUTTERIA EDEN; ,,PIZZERIA ILMIGNOLOCOLPROF,; COCCOLE NAILS; GRAFICA OPEN ART.LA BOTTEGA DEL CACIO, perché con energia stanno dimostrando di voler cambiare volto al loro angolo di città, e ognuno si mette in gioco in prima persona”. Grazie al supporto dell’amministrazione locale, ancora a fine luglio una serata piacevole da mettere a disposizione di Tutti. Venite a godervi porta della Verità, vi aspettiamo.

COMITATO SPONTANEO PORTA DELLA VERITA’