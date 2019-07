Viterbese Castrense pronta per la prima sfida in Coppa Italia

di Fabio Settembre

NewTuscia – VITERBO – Si profila la prima sfida ufficiale per Viterbese Castrense della stagione 2019-2020 nella Coppa Italia, sarà il Piacenza ad affrontare i leoni e la partita è in programma per domenica 4 Agosto. Se inizialmente la gara era prevista al Garilli di Piacenza, dato che l’impianto attualmente è sottoposto a dei lavori, il match potrebbe giocarsi a Viterbo. La squadra che uscirà vincente da questo turno dovrà affrontare il Trapani in trasferta.

Intanto sul fronte mercato, dopo l’arrivo di Federico Baschirotto, è arrivato il giovane Daniel Bezziccheri. Nato a Roma nel 1998 e di proprietà della Lazio, la new entry gioca nel ruolo di esterno, posizione già saggiata in prestito alla Reggina con 13 presenze e una rete divise tra campionato e Coppa Italia di serie C, e l’anno scorso sempre in prestito, indossando la maglia dell’Albissola totalizzando 27 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia (serie C). Sono in procinto poi altri acquisti sempre per quanto riguarda i giovani.