Il Siulm insieme ad altri sindacati militari scrivono al ministro Salvini

Veri Diritti e Tutele su Lavoro e Salute dei cittadini in uniforme, SI o NO ? Lettera e richiesta al Signor Ministro Interni e Leader Lega Sen. Matteo SALVINI

Signor Ministro degli Interni, le scriventi associazioni sindacali militari gradirebbero consegnarLe in dono alcune felpe di quelle che vengono indossate in servizio dai ” cittadini con le stellette ” appartenenti alle Forze Armate.

Siamo consapevoli della preziosità del Suo tempo, ma ci terremmo particolarmente a che la consegna possa essere effettuata di persona dai nostri rappresentanti.

Infatti l’occasione sarebbe congeniale per interloquire con Lei e CONOSCERE LA SUA POSIZIONE, IN QUANTO CAPO POLITICO DELLA LEGA, in merito alla proposta di legge ” libertà sindacali del personale delle Forze Armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare “.

Quanto sopra perché in Commissione Difesa ALCUNI RAPPRESENTANTI DEL SUO PARTITO hanno assunto delle POSIZIONI CONSERVATRICI.

Ciò sta inducendo il personale delle Forze Armate a sentirsi ” diverso ” e meno tutelato nei diritti rispetto alle altre forze di polizia a ordinamento civile.

In attesa delle decisioni della S. V. le porgiamo i più cordiali saluti da parte di tutti i nostri Consigli Direttivi.

SIM Guardia di Finanza

SIULM – Sindacato Unitario Lavoratori Militari

SIM Aeronautica

SIM Guardia Costiera