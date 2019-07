Salta l’appuntamento con Adarte a Calcata

NewTuscia – CALCATA – Non si terrà quest’anno l’appuntamento con la rassegna Adarte. La sesta edizione dedicata al cinema e al teatro indipendente, che solitamente si tiene a Calcata e ideata da Igor Mattei e Marina Biondi, era già pronta ad aprire i battenti con tanto di locandina su cui erano fissate date e programma. Il tema principale sarebbe stato quello delle invenzioni, della creatività per un calendario di quasi novanta eventi.

Dato che il festival è autofinanziato, i crowdfunding e i biglietti erano il solo modo per portare avanti l’iniziativa ed ora che non è stata raggiunta l’intesa con il comune, che negli scorsi anni aveva permesso alla rassegna di ottenere un biglietto d’ingresso per il paese al costo di 5 euro accedendo così ai tre giorni della manifestazione, l’evento non avrà luogo.

Per il prossimo anno si stanno già vagliando nuove strategie per consentire la buona riuscita di un’altra edizione.

Fonti: Il Fatto Quotidiano