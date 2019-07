“Sagra di qualità” all’agnello a bujone di Valentano

NewTuscia – VALENTANO – Bellissima e intensa giornata trascorsa con gli amici della Pro Loco di Valentano al Senato della Repubblica.

L’attestato riconosciuto oggi dall’UNPLI alla nostra Sagra dell’Agnello a bujone non solo testimonia la qualità della manifestazione valentanese, ma certifica la bontà del lavoro svolto dei tanti volontari che con passione si impegnano per valorizzare i nostri prodotti e il nostro territorio.

Complimenti a Emanuele Magalotti e tutto il direttivo del gruppo ProLoco per questo risultato che ci inorgoglisce come Comune e di cui dobbiamo essere fieri.

Grazie ai Sindaci che mi hanno preceduto e a tutti i membri della ProLoco che per oltre trent’anni hanno creduto in questa bella sagra, oggi riferimento per tutto il territorio viterbese.

Un ultimo particolare ringraziamento, oltre che al Presidente, va a Marcello Zappatore Stefano Pompili @stefano Campanelli e Leonardo Billi per la bella giornata trascorsa insieme, ricca di soddisfazione per Valentano!