Giraffe firma con Artist First: il 30 luglio arriva il nuovo singolo

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Continua l’ascesa musicale di Giraffe, alias Lorenzo Passamonti, artista tarquiniese che – a nemmeno due anni dall’avvio della carriera da solista – si trova a raccogliere consensi e successi su vari fronti.

Mentre, infatti, cresce l’attesa per la diffusione online del nuovo singolo “Mi vesto sempre male”, che sarà disponibile dal 30 luglio in tutti le piattaforme di distribuzione digitale, è notizia di oggi la firma dell’artista con Artist First, società italiana di distribuzione discografica fisica e digitale: un accordo in base al quale la società si occuperà, per i prossimi tre anni, della distribuzione della produzione musicale di Lorenzo. Che, nel frattempo, si è affidato alla competenza, come manager, di Ilenia Lando.

La strada intrapresa, insomma, è la costruzione di una struttura di supporto consolidata, che consenta a Giraffe di concentrarsi sugli aspetti prettamente musicali, valorizzando ulteriormente un talento che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di molti, anche in ambito nazionale. L’ultimo singolo distribuito, “Catene”, è infatti entrato nella Top 20 italiana Indie di Spotify, ottenendo migliaia di visualizzazione anche su YouTube, con un videoclip che ha per protagonista la bionic model Chiara Bordi.

Il prossimo step saranno una serie di prestigiosi appuntamenti live, quale ad esempio la partecipazione come guest star ad inizio settembre all’AIM Festival di Varese. “Ma questo è solo l’inizio – commenta soddisfatto Giraffe – e presto avremo una bella anteprima su uno dei più celebri magazine musicali”.