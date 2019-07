Ferento 2019: arriva il “Balletto del Sud”

NewTuscia – VITERBO – Domani, mercoledì 24 luglio (ore 21,15), per la 54ª stagione estiva di spettacoli nell’incantevole scenario dell’area archeologica di Ferento, organizzata dal Consorzio Teatro Tuscia, assegnatario del bando del Comune di Viterbo, con il sostegno di Ance Viterbo e con la direzione artistica di Patrizia Natale, in collaborazione con Archeotuscia onlus e TusciaE20, è la volta di “Serata romantica” con il Balletto del Sud. Si tratta di uno spettacolo di danza, musica e poesia con ideazione e regia di Fredy Franzutti su musiche di Chopin, Adam, Schneitzhöffers, Minkus, Delibes, Verdi e testi di Giacomo Leopardi.

Le più belle pagine del repertorio ballettistico romantico (Giselle, La Sylphide, la Bayadere, Les Sylphides) intervallate dai brani di famosi autori classici e rime di Leopardi, ritenuto il maggior poeta dell’Ottocento italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale.

Protagonisti sono i solisti del Balletto del Sud, « l’unica compagnia italiana in grado di affrontare un tale repertorio» (Ermanno Romanelli), e artisti ospiti di livello internazionale che rendono ogni replica unica e differente dalle altre.

Molte sono le qualità che accostano la poetica di Leopardi alle melodie di Chopin e la musica romantica, caratterizzate dal pessimismo degli autori: probabile effetto delle patologie che spesso li affliggevano e sviluppatesi successivamente in un sistema complesso poetico e filosofico. Chopin e Leopardi, ad esempio, nacquero a dodici anni di distanza ma furono coetanei nella morte, giunta per entrambi a soli trentanove anni. E durante la serata i brani più celebri del balletto per antonomasia e del più famoso poeta italiano dell’Ottocento rievocheranno le sempiterne suggestioni del Romanticismo, di cui furono tra i massimi rappresentanti.

Il programma, concepito e diretto da Fredy Franzutti, che cura anche alcune coreografie, è uno studio che realizza uno spettacolo di danza con diverse formule, dal grande spettacolo con corpo di ballo, orchestra al raffinato programma per danzatori solisti, attore e pianoforte.

Riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dal 1999, il Balletto del Sud, oggi una delle più apprezzate compagnie di danza in Italia, presenta un organico composto da 18 solisti di diverse nazionalità, di elevato livello tecnico e in grado di alternarsi nei ruoli principali.

La compagnia, vanta un repertorio di 39 produzioni comprendente i grandi titoli della tradizione classica e titoli moderni coreografati da Fredy Franzutti e spesso impreziositi dalla partecipazione di étoiles ospiti come Carla Fracci, Lindsay Kemp, Luciana Savignano, Alessandro Molin, Xiomara Reyes, Letizia Giuliani.

Le molteplici tournèe, in Italia e all’estero, annoverano importanti teatri e festival per un totale di circa 104 spettacoli ogni anno.

Il Balletto del Sud ha partecipato, inoltre, a diversi eventi televisivi di RAI Uno, come le coreografie del “Concerto di capodanno 2004” in diretta eurovisione dal Teatro La Fenice di Venezia, e a numerose produzioni d’opera lirica.

FERENTO 2019 – 54ª STAGIONE DI SPETTACOLI

Info spettacoli 393 9041725

Info biglietterie 328 7750233

Prevendite online: www.boxofficelazio.it – www.ciaotickets.com

Prevendite Viterbo: Underground, via della Palazzina – Ufficio Turistico, piazza Martiri d’Ungheria, Tabaccheria IperConad – Tabaccheria Gianary

Info e aggiornamenti su www.teatroferento.it , pagina Fb teatroferento e sui canali istituzionali del Comune di Viterbo.