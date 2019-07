Campionato UISP, Acquapendente ottiene il quarto posto GS Volley

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il ritorno del volley ad Acquapendente sottoforma di Campionato UISP Pallavolo misto fa rima con quarto posto finale GS Volley. Positivissimo globalmente come ratificano le statistiche. In una stagione dominata in lungo e largo dal Green Volley Soriano (14 vittorie su 14 gare disputate), il gruppo altoviterbese conquista 26 punti in 14 gare. 9 le vittorie (5 in casa e 4 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 64.2%) e 5 le sconfitte (1 in casa e 4 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 35.8%). 32 i set vinti (16 in casa e 16 fuori casa) e 19 quelli subiti (7 in casa e 12 fuori casa) per un saldo positivo di +14. 1127 i punti realizzati (515 in casa e 612 fuori casa), 1003 quelli subiti (434 in casa e 569 fuori casa) per un saldo positivo di +124.

E’ spettato alla coach-giocatrice proveniente da Castelgiorgio Alessandra Arlechino guidare il seguente gruppo motivato oltre che dalla volontà di migliorare la propria tecnica di gioco anche, sopratutto, dalla volontà di divertirsi goliardicamente assieme: Andrea Bernardis, Giulio Massi, Gabriele Pacchiarotti, Alessio Pedetta, Carlo Tomassoni, Diego Bandini, Marco Stella, Fabrizio Vergaro, Giada Campana, Anna Cocchieri, Irene Illiano, Francesca Meaccini, Giorgia Pieri, Federica Rocchi, Caterina Silvestrini, Federica Piazzai, Cindy Cinque, Claudia Peparello, Agnese Neri, Beatrice Provenzani, Sofia Mosci, Giorgia Brasini.

Giordano Sugaroni