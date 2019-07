Battistoni: “Congratulazioni al neo Presidente della Conferenza dei presidenti di commissione Antonio Tajani

NewTuscia – “Le mie congratulazioni al neo Presidente della Conferenza dei presidenti di commissione (Cpc), Antonio Tajani.

La sua guida a capo dell’organismo composto dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e temporanee del Parlamento europeo, è garanzia per tutti i cittadini, italiani ed europei, di veder tutelati i propri interessi a Bruxelles.

Dopo la sua nomina a Presidente della Commissione Affari Costituzionali, ma soprattutto, a seguito dell’indelebile percorso da lui iniziato come Presidente del Parlamento Europeo per riavvicinare le istituzioni ai cittadini e per dare più centralità al Parlamento europeo, unica istituzione democraticamente eletta, assistiamo oggi all’ennesima manifestazione di stima e di fiducia che i massimi esponenti degli Stati membri ripongono in lui e che non può che essere un vanto per ogni italiano”.

Così in una nota, Francesco Battistoni.