Al Teatro Romano di Ferento lo spettacolo “Bohemian Symphony” con i più grandi successi dei Queen

TEATRO ROMANO DI FERENTO

Giovedì 8 Agosto

(SP Teverina), Viterbo Ore 21.15

Z. BROS PRODUZIONI e MENTI ASSOCIATE

Presentano

Bohemian Symphony

THE QUEEN ORCHESTRA

Concerto per Rock Band e Orchestra

Le più grandi hit dei Queen interpretate un narratore, quattro cantanti, una rock band, un'orchestra sinfonica per ripercorrere tre decadi di capolavori della musica rock.

Gli interpreti:

Damiano Borgi – voce

Alessandra Ferrari – voce

Roberta Orru – voce

Valerio Sgargi – voce

Lorenzo Milone – chitarra

Enrico Scopa – pianoforte, tastiere, cori

Andrea Palmieri – batteria

Giacomo Vitullo – basso e cori

con

Daniele Monterosi – attore

e

THE QUEEN ORCHESTRA

Diretta da Luca Bagagli

Giovedì’8 Agosto nella splendida cornice del Teatro Romano di Ferento andrà in scena l’originale progetto “Bohemian Symphony”, uno spettacolo emozionante che ripropone i più grandi successi dei Queen.

Un’incredibile compagnia di artisti renderà omaggio ai capolavori incisi dal gruppo guidato dall’inimitabile Freddie Mercury, eseguiti in un’opera Rock per voci e orchestra. Scritto da Giacomo Vitullo, diretto dal maestro Luca Bagagli, con la partecipazione della voce narrante di Daniele Monterosi che svelerà al pubblico tante curiosità che si celano dietro la genesi e la storia delle canzoni della band britannica.

Bohemian Symphony è un viaggio per soli “immortali” e “poveri ragazzi che non hanno bisogno di essere capiti”. Uno spettacolo travolgente che attraversa gran parte della biografia musicale dei Queen attraverso una performance della durata di più di due ore.

Una sezione orchestrale, la Bohemian Symphony Queen Orchestra, composta da 30 fiati, ottoni, archi e percussioni che accompagna le potenti voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Valerio Sgargi (The Voice 2019) e Damiano Borgi sostenuti dall’energia della rock band di Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo, Lorenzo Milone.

Due ore di puro spettacolo in cui musica sinfonica, proiezioni e live camera show faranno da supporto a brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love e BohemianRhapsody, che appassioneranno il pubblico in un vortice di pura adrenalina emotiva per consacrare la genialità e l’intramontabilità dei Queen.Un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e alla sua band. Uno show che accompagna il pubblico a rivive l’immensa eredità del repertorio dei Queen, con arrangiamenti orchestrali che ne rispettano l’essenza e ne esaltano la forza.

BIOGRAFIA ARTISTI



ALESSANDRA FERRERI

Dal 2017 prende parte allo spettacolo ‘Bohemian Symphony Queen Orchestra’ in qualità di corista e solista. Alessandra Ferrari Ferrari cantante e attrice, protagonista di musical nazionali e internazionali, tra i più noti Notre Dame de Paris e Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante, Otello L ultimo bacio di Fabrizio Voghera, Rapunzel di Maurizio Colombi , We Will Rock You scritto dai Queen e Ben Elton. Ha preso parte inoltre a sperimentazioni audio visive come Rock Revolution (che racconta la storia del rock dagli anni 50 fino ad oggi) Dance imagination.

Alessandra una forza della natura!

ROBERTA ORRU’

Nella stagione 2000/01 è corista di Annalisa Minetti. Nel 2002, firma la voce per la Walt Disney in “Tarzan & Jane”, e, trasferitasi a Roma, studia alla “PercentoMusica”, diplomandosi con Claudia Arvati, Marco D’Angelo e Ciro Caravano. Acquisisce notevole esperienza calcando i palchi dei maggiori “live club” romani. Nel 2005 studia con la cantante lirica Viviana Hernandez (Placido Domingo). Sempre nel 2005 viene scritturata per partecipare al musical “The butterfly club” con Brian Bullard (coreografo); doppia anche uno dei personaggi principali del cartone animato “Backyardigans” (“gli Zonzoli”).Nel 2006 inizia la collaborazione con Alexia duettando con lei nella trasmissione di Rai 1 “Il treno dei desideri” e aprendo un suo concerto (Lucera). Sempre nel 2006 doppia uno dei principali personaggi del cartone animato “WonderPetz” in onda su Sky. A gennaio 2008 Marco Campea la chiama a far parte della sua formazione “Tune 88”, rimanendovi fino ad ottobre dello stesso anno. Nel 2013 entra nel Cast di “The Voice of Italy”, in onda su Rai 2, nel Team di Piero Pelù.

VALERIO SGARGI

E’ la new entry del cast, nella terza puntata di The Voice of Italy ha rubato la scena a tutti i concorrenti. Si tratta di Valerio Sgargi, un nome poco conosciuto in Italia ma paradossalmente piuttosto famoso in Russia, dove ha giù cantato in vari contesti. Anche in The Voice of Russia.

Il suo timbro particolare gli ha permesso di esibirsi su tanti palchi famosi, italiani e esteri. Ha anche partecipato a The Voice of Russia: il talent ha rappresentato una possibilità fortunata che Valerio ha saputo sfruttare. Ne è derivato un primo accenno di popolarità: su Instagram ha un account da oltre 3800 follower.Quindi, Valerio Sgargi si qualifica come baritono leggero, ma avendo una vocalità molto versatile si è cimentato anche in esibizioni che con la lirica dei teatri c’entrano poco. Tanto per fare un esempio, dobbiamo ricordare la sua collaborazione con Irama risalente al 2015, prima ancora del successo con Maria de Filippi ad Amici.

DAMIANO BORGI

Entra a far parte del cast di Bohemian Symphony – The Queen Orchestra al debutto al teatro Romano di Ostia Antica facendo innamorare tutti del suo talento!

In quella occasione viene scelto per partecipare al famoso Festival internazionale “Cerbul de Aur” e vince il premio “Judetului Brasov” tenutosi presso la città di Brasov in Romania. Cantante poliedrico. Si divide tra il canto lirico e il rock. All’età di 15 anni entra a far parte del cast di Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante nel ruolo di Benvolio. Si esibisce sui palchi più prestigiosi d’Italia (Arena di Verona, San Remo, Terme di Caracalla, Anfiteatro di Taormina). Frontman della band Rock “Stage Of Reality” con il quale si esibisce in Italia ed Europa. Vincitore nel 2018 del premio della Contea di Brasov (Romania) nel festival internazionale “Cerbul de Aur” trasmesso in eurovisione. Insegnante di canto leggero abilitato MMI.

GIACOMO VITULLO

Ideatore del nostro spettacolo,

Compositore – Arrangiatore – Polistrumentista:

Giacomo Vitullo aka Gaicomo Voltekker

Con le mani sul pianoforte a 6 anni, le dita sul basso a 20 e il microfono a 28, la musica guida il suo percorso emotivo ed espressivo.

Dal 1994 collabora con diverse formazioni di musica originale e cover band esibendosi in tutta europa, stati uniti e giappone. Studi di recitazione sulla commedia dell’arte e il teatro patafisico, lo aiutano nelle performance musicali.

Nel 1998 Studia pianoforte presso l’università’ della musica e composizione di Colonne Sonore con Stelvio Cipriani.

Nel 2002 collabora con Romano Musumarra come assistente arrangiatore per il musical “Cindy”

Dal 2005 compositore di temi e jingle tra cui la logo animation di Filmauro

Nel 2012 compositore a fianco di Francesco Cerasi della colonna sonora per il film “Soundtrack”

Dal 2015 direttore artistico, musicista e autore degli arrangiamenti e delle partiture orchestrali dello spettacolo musicale “Queen at the Opera” e “Bohemian Symphony”, connubio tra rock e orchestra sinfonica. Dal 2019 collabora in Francia come polistrumentista con gli spettacoli della compagnia circense ZeC.