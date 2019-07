“In viaggio verso Isengard”: la due giorni viterbese de “Il Signore degli anelli”

NewTuscia – VITERBO – “Il Signore degli anelli” pronto a conquistare Viterbo con l’esordio di “In viaggio verso Isengard”, la due giorni che aprirà le porte del fantastico mondo di Tolkien nella Città dei papi. Concerti, mostre, giochi di ruolo dal vivo e da tavolo, e una serie di conferenze e incontri per esplorare ogni angolo dello straordinario universo creato intorno all’anello del potere. Due giorni in cui il centro storico sarà animato dai personaggi de “Il Signore degli anelli” che faranno rivivere le architetture antiche in una dimensione fantastica.

Si comincia sabato 27 luglio presso la sala Regia di Palazzo dei Priori in piazza del Plebiscito con una serie di incontri dalle 16 alle 19, per proseguire in piazza del Gesù con il “Gioco a tema tolkieniano” del dott. Why. Alle 21, nella stessa piazza, due concerti, uno di Claudio Bastoni e l’altro, alle 21,30 di Ixia. Domenica dalle 16,30 alle 19,00 sempre in Sala Regia proseguiranno gli incontri sulle tematiche tolkieniane. Alle 20,30 in piazza del Gesù il concerto “The Shire”.

Per tutto il week end sarà inoltre possibile visitare le mostre allestite presso la Zaffera in piazza San Carluccio e presso Palazzo degli Alessandri a piazza San Pellegrino. Nella prima location saranno esposti i magnifici costumi de “Il Signore degli anelli”, il monumentale plastico di Minas Tirith, la città fortezza, capitale del regno di Gondor e i diorami. Presso Palazzo degli Alessandri, invece, sarà visitabile una mostra di quadri.

Sabato 27 luglio 2019

Sala Regia – Palazzo comunale

Ore 16.00 “Esiste una mitologia italica?”a cura di Andrea Verdecchia;

Ore 16.30 “Tradizione: Demitizzare la Modernità”a cura di Giovanni Sessa;

Ore 17.00 “Tolkien’s Library- Un viaggio nella biblioteca di Tolkien” a cura di Oronzo Cilli;

Ore 17.30 “Il Mito dei Nibelunghi”,tra Wagner e Tolkien a cura di Francesco Sangriso;

ore 18.00 “Il Mito e la fiaba”a cura di Manlio Triggiani;

Ore 18.30 “Gli influssi celtici nelle opere di Tolkien”a cura di Chiara Nejrotti;

Presso il palco in piazza del Gesù

Ore 19.00Dott. Why, Gioco a tema tolkieniano

Ore 21.00Concerto di Claudio Bastoniin piazza del Gesù

Ore 21.30Concerto di “IXIA” in piazza del Gesù

Domenica 28 luglio 2019

Sala Regia – Palazzo comunale

Ore 16.30 “Il gioco di Arda, Viaggio nella storia e nel regno ludico” a cura di Angelica Toritto e Daniele Catozzella. Interverranno Giuseppe Scattolini e Michele Marchetti direttore generale Centro Sportivo Italiano;

Ore 17.00 “Tolkien tra storie e leggende”a cura di Paolo Paron;

Ore 17.30″Da Eowen alle donne guerriere. La guerra dei sessi in Europa Centrale” a cura di Dario Giansanti;

Ore 18.00″Tolkien e Annio da Viterbo”a cura di Rubin Jacopo;

Ore 18.30″La Pietà in Tolkien”a cura di Giuseppe Scattolini;

Presso il palco in piazza del Gesù

Ore 20.30Concerto “The Shire”

27 e 28 luglio 2019

Piazza San Carluccio

Sabato dalle 16 alle 21 – domenica dalle 10,00 alle 21,00

Giochi di ruolo dal vivo e da Tavolo.

Piazza San Carluccio presso Zaffera

Esposizione diorami.

Mostra abiti tolkieniania cura di Veerena Stima

Palazzo degli Alessandri – San Pellegrino

Sabato 27 luglio dalle 16.00 alle 21.00 e domenica 28 luglio dalle 10.00 alle 21.00

Mostra di quadria cura di Andrea Piparo