Senatore Francesco Battistoni sull’Unitus

NewTuscia – VITERBO – “L’Università della Tuscia, lo confermano i dati, continua ad essere un vanto per il nostro territorio e per il mondo universitario a livello nazionale ed internazionale.

Sono molteplici i risultati ottenuti in questi anni, sotto la guida del Magnifico Rettore Alessandro Ruggieri, sia in termini di iscrizioni, di soddisfazione degli studenti, che in termini scientifici.

Ad alcuni di questi sono stato testimone oculare, come l’apertura di nuove strutture e nuovi corsi, ma ciò che mi preme sottolineare più di tutto è la dedizione del Rettore e la sua grande energia.

La sua richiesta di maggior interazione con il territorio è lecita e merita di essere ascoltata: come lui stesso ha ricordato, questa lacuna non è di certo ascrivibile al Sindaco Arena, che è sempre presente a tutte le manifestazioni organizzate dall’ Unitus, come provo a fare anche io e come ha fatto anche il Presidente Antonio Tajani, non ultimo presenziando alla consegna dei diplomi di Laurea.

Piuttosto, ciò che serve è una maggiore partecipazione dell’intera comunità, per far si che l’Università della Tuscia, la nostra Università, possa continuare a tagliare traguardi, ma non solo per il nostro territorio, quanto per i nostri ragazzi, che grazie al percorso universitario possono costruire nuove prospettive per loro e per tutti noi.

Un augurio quindi, al Rettore Ruggieri per il suo ultimo anno in carica, con la consapevolezza che il suo lavoro ed i tanti risultati ottenuti, resteranno indelebili per tutta la nostra grande provincia”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni