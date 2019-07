Pietro Matteucci nominato responsabile della Sanità della Lega a Livello provinciale

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Pietro Matteucci è il responsabile della Sanità della Lega a livello provinciale. Medico molto conosciuto a Viterbo, ha sposato fin da subito il progetto di Matteo Salvini candidandosi alle elezioni regionali dell’anno scorso.

Stamattina, al termine di un incontro con il senatore Umberto Fusco, è avvenuta l’ufficializzazione della nomina di Matteucci che, da oggi in poi, si occuperà di sviluppare tutti i risvolti di una tematica a lui conosciuta e sicuramente fondamentale per la vita dei cittadini, come la sanità. A Matteucci vanno gli auguri di buon lavoro del senatore Fusco che saluta compiaciuto la crescita della famiglia leghista a Viterbo.