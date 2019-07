Montecastrilli. Ordinanza gatti, sindaco Angelucci spiega motivi

NewTuscia – MONTECASTRILLI – Il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, ha affidato all’ufficio stampa della Provincia una nota nella quale spiega i motivi dell’ordinanza relativa ai gatti. questo il testo:

“Vorrei spiegare il percorso e le motivazioni che hanno portato L’amministrazione e quindi in primis il sottoscritto ad emettere l’ordinanza contigibile ed urgente in questione. In seguito a lamentele verbali dei cittadini residenti ,che ci facevano notare la carenza di condizioni igienico-sanitarie in via della Portella fraz. di Quadrelli di fronte ai giardini di pertinenza dell’asilo nido, di una struttura ricettiva per anziani e un piccolo giardino pubblico con dei giochi per i bambini ,è stato predisposto un sopralluogo del servizio di Polizia Municipale. Dal verbale di sopralluogo è emersa la carenza di condizioni igienico sanitarie , considerando che i soggetti fruitori di quei giardini sono considerati potenzialmente sensibili a tali condizioni di carenza igienico sanitarie, si è cercato di risolvere il problema dando una risposta in grado di risolvere i problemi di igiene ambientale e di alimentazione dei gatti randagi.

Quindi sono state convocate le persone che alimentavano i gatti ed è stata prospettata loro una soluzione che prevede l’alimentazione dei gatti al di fuori del centro abitato a pochi metri dal luogo in questione,distanze comprese tra 50 e 300 metri. È stato poi fatto un sopralluogo presenti il Vicesindaco la Polizia Municipale ed il sig.Moscatelli Giuseppe dove sono state individuate le possibili zone di alimentazione che hanno il vantaggio di essere a pochi metri di distanza dai luoghi sopracitati e in più sono a confine con la campagna che non è altro che l’espressione della libertà di vita dei gatti sopracitati. Purtroppo dopo aver messo in atto questo percorso,ed avendo condiviso le soluzioni,la situazione non è cambiata anzi in gesto di sfida si è continuato ad alimentare gli animali nelle medesime condizioni e quindi perdurando le precarie condizioni igieniche abbiamo emesso l’ordinanza in questione. La quale non pregiudica il percorso fatto ma lo mette in evidenza e permette di alimentare i gatti a pochi metri di distanza e permette la fruizione dei giardini in sicurezza. Io penso che l’amministrazione si sia mossa in maniera saggia cercando di dare delle risposte che favoriscono la pacifica convivenza di tutte le categorie qui rappresentate però si è cercato di far passare un messaggio falso è tendenzioso dicendo che il sindaco vieta l’alimentazione dei gatti randagi cercando di mettere nella gogna mediatica il sottoscritto.

Questo è facile in un mondo in cui la saggezza popolare è stata soppiantata dall’ignoranza del web e di alcuni media che non approfondiscono le notizie ma le danno in pasto come fossero crocchette per aumentare la propria audience e quindi i profitti. Ma una cosa che mi rende fiducioso per il futuro della nostra societa e che fra i tanti commenti del web dati senza approfondimenti e senza pensare ci sono una percentuale di persone che sono riusciti a capire e riflettere e che alla fine con i loro post hanno prevalso sull’idiozia. Sperando sempre che i loro geni non si disperdano ma che diano degli eredi che facciano crescere questa società”.