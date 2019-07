La barca solare Sunrazor “approda” a Roma

NewTuscia – ROMA – SunRazor 01″ l’imbarcazione solare ad alta tecnologia made in Italy “approda” a Roma. Il trimarano, prima imbarcazione italiana nella categoria “Solar”, dopo un “rodaggio” al Monaco Solar & Energy Boat Challenge di Montecarlo sarà infatti visibile con il suo equipaggio il 24 luglio dove sarà presentato in una Conferenza Stampa in cui verranno annunciate le prossime competizioni di Formula E del mare cui parteciperà.

SunRazor è nata grazie alla volontà del team Blue Matrix che ha aggregato competenze tecniche nei settori più diversi. (immagine allegata)

Roma – 24 luglio alle ore 17,00 nella sede ADN Kronos, Piazza Mastai 9