Una grossa soddisfazione per il presidente Luciano Capponi e tutta la società che ha concesso senza problemi a Rasi la possibilità di confrontarsi col mondo dei professionisti nella speranza di vederlo un giorno in categoria ancora maggiori.

Lo stesso Alessio Rasi saluta il club e tutti i tifosi del Monterosi Fc: “Ringrazio due figure importantissime per me come il presidente Luciano Capponi ed il diesse Emiliano Donninelli. Se oggi sono qui è grazie soprattutto a loro che hanno. Sono stati due anni fantastici trascorsi con diversi ragazzi e allenatori dai quali ho cercato di apprendere il più possibile. Sono pronto per questa nuova esperienza ed onorare la maglia dell’AlbinoLeffe ma non posso dimenticare le 70 presenze in due anni qui a Monterosi. Per un ragazzo che veniva come me dalla juniores sono stati due anni di crescita importantissimi resi possibili grazie ad un ambiente come quello di Monterosi. Saluto tutti, questo club ce l’ho nel cuore”.

Monterosi Fc