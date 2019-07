Civita Castellana, convocato il Consiglio Comunale per giovedì 25 Luglio

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione il giorno 25 luglio 2019 alle ore 17.30 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. DETERMINAZIONI. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. ACCETTAZIONE CESSIONE GRATUITA AREA DISTINTA IN CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA AL FOGLIO 15, PARTICELLA 1497. DETERMINAZIONI. APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO EX. ART.46, 3° COMMA DEL D.LGS. 267/2000. MOZIONE PRESENTATA DAL PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA PROT. N. 20648: RICHIESTA APERTURA DI UN CAPITOLO DI SPESA DEL BILANCIO COMUNALE PER UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO SUL COLLEGAMENTO TRA LA SILICOSI E IL CANCRO AI POLMONI NEGLI OPERAI CERAMISTI DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DI CIVITA CASTELLANA. MOZIONE PRESENTATA DAL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – PARTITO DEMOCRATICO – MOVIMENTO 5 STELLE PROT. N 20756: RICHIESTA URGENTE DI UNA ORDINANZA COMUNALE IN MERITO AI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A TUTELA DELL’IGIENE E DEL DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E GESTIONE DELLE UTENZE IDRICHE-DPCM 29 AGOSTO 2016.

Il Presidente del Consiglio

Valerio Turchetti