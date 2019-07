Tennis, ad Acquapendente il Torneo TPRA “Amburgo”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Circolo Tennis Acquapendente del Presidente Enrico Barberini ospiterà Sabato 27 Luglio il Torneo TPRA “Amburgo” Con Giudice Arbitro e Direttore di campo Fabio Carnovale (info iscrizioni 339-1607635) il Torneo in programma sui due campi in terra battuta ed, eventualmente in caso di pioggia, con utilizzo dopo assenso giocatori del campo in sintetico al coperto sarà riservato ad agonisti e non agonisti fino ad una massimo di classifica 4.2.

Il Torneo avrà i seguenti step formula: 1) Primo turno un set a nove games con vantaggio AWT-Killer point dopo la prima parità (chi riceve decide la riposta) sull’8-8 tie-break a 7 senza killer point: 2) Turni successivi un set a sei games con vantaggi AWT e sul 5-5 tie-break a 7 senza killer point. Costi d’iscrizione singolare € 17.00 (quota fit € 7 + quota circolo € 10.00), doppio € 10,00 (quota Fit € 5 + quota circolo € 5), combined € 22 (singolare + doppio).