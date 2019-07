Tarquinia, venerdì 26 luglio donazione sangue in riva al mare

NewTuscia – TARQUINIA – Si rinnova anche quest’anno il sodalizio tra l’Avis e l’Assonautica di Tarquinia. Infatti, venerdì 26 luglio 2019, dalle ore 8, presso la sede dell’associazione sportiva in via F. Giorgi (Porto Clementino), a Tarquinia Lido, sarà possibile donare il sangue grazie alla presenza dell’autoemoteca dell’Avis provinciale di Viterbo.

“Ringrazio l’Assonautica che anche quest’anno ci ospita in riva al mare – dichiara il presidente dell’Avis di Tarquinia, Massimiliano Bellini – in questi giorni di ferie è importante non dimenticare chi ha bisogno di sangue.

Invitiamo i donatori abituali, ma anche i turisti e i bagnanti – conclude il presidente – a venire venerdì mattina presso la sede dell’associazione Assonautica per compiere questo bellissimo gesto d’amore verso gli altri.”

I donatori devono presentarsi a digiuno e portare con sé carta d’identità e codice fiscale.

Avis, associazione volontari italiani sangue, sezione di Tarquinia