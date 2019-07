NewTuscia – TARQUINIA – Sold out per la prima del Tarquinia Horse Show 2019. E’ stata un successo la serata di ieri dello spettacolo di teatro equestre organizzato dall’associazione Maremma Old Style. Stasera e domani si replica, al Lido, con inizio alle ore 21:30.

Pubblico delle grandi occasioni nell’arena, di Via delle Sirene, ottimamente preparata dal presidente Massimiliano Ortenzi, pubblico che non solo ha fatto sentire tutto il suo calore durante l’esibizione, ma che alla fine ha tributato un lungo e fragoroso applauso a tutti i grandi artisti, riuniti a Tarquinia, da Letizia Benedetti in uno dei più belli ed affascinanti spettacoli equestri.Un emozionate Bartolo Messina, con i suoi cavalli liberi, ha incantato il numeroso pubblico. Per non parlare degli strepitosi volteggiatori acrobatici, giunti a Tarquinia direttamente dalla tournée di Cavalluna, uno degli spettacoli più famosi al mondo. E poi tanti altri artisti, tutti accuratamente selezionati dalla regia di Letizia Benedetti, che si prestano in uno show di teatro equestre dove un unico filone unisce le varie esibizioni, un entusiasmante viaggio per il mondo a cavallo

Soddisfatta la stessa Letizia Benedetti, anima da 12 anni del Tarquinia Horse Show, nonché essa stessa splendida artista in un’emozionante performance nel fuoco.

“Siamo molto soddisfatti della serata di ieri sera – ha detto Letizia Benedetti -. E’ stato molto faticoso organizzare tutto l’evento ma il fatto che la prima abbia accolto il favore del pubblico ci riempie di orgoglio. Gli artisti sono stati straordinari. Siamo molto contenti. Appuntamento a questa sera con inizio sempre alle ore 21:30”.

Maremma Old Style