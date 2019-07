Roma, Automezzi al collasso nell’inerzia dell’amministrazione

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Da anni denunciamo lo stato drammatico in cui versa la dotazione di automezzi di soccorso del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, costantemente sull’orlo del collasso, vista l’insufficiente disponibilità di un numero di APS. NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Da anni denunciamo lo stato drammatico in cui versa la dotazione di automezzi di soccorso del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, costantemente sull’orlo del collasso, vista l’insufficiente disponibilità di un numero di APS.

E, tolto l’interesse per il corpo e per i suoi uomini nei momenti di emergenza, da anni i problemi restano sepolti nel silenzio.

In data odierna la situazione ancora una volta, non garantisce la funzionalità di un numero di APS sufficiente per le sedi del Comando, lasciando addirittura tre distaccamenti alla soluzione AB+CA, che come più volte denunciato da questa organizzazione sindacale rappresenta un abbassamento della sicurezza degli operatori.

Come al solito illusori gli impegni e gli interventi promessi. Confusi e discriminatori i tentativi di tamponare, dimostrando scarsa sensibilità verso “il soccorso” e ai rischi e pericoli che ricadono sul personale.

Le Segreterie e Coordinamenti provinciali

FP CGIL-FNS CISL- UIL PA