Nasce la nuova Maury’s Com Cavi Tuscania Volley, tra novità e conferme

NewTuscia – TUSCANIA – Con la presentazione dei calendari a Salsomaggiore Terme nella tre giorni di Volley Mercato, prende ufficialmente il via il 75° Campionato di Serie A Credem Banca di pallavolo che vedrà ai nastri di partenza, per il sesto anno consecutivo, il Tuscania Volley.

Per la nuova stagione, la prima grande novità viene dal nome della squadra che avrà la denominazione di Maury’s Com Cavi Tuscania Volley. L’azienda partenopea Com Cavi Multimedia S.p.A. Ha infatti deciso di consolidare il rapporto con Tuscania Volley credendo fortemente nel progetto del presidente Pieri diventando così Main Sponsor al fianco di Maury’s.

Parallelamente la società ringrazia Italiana Assicurazioni per aver accompagnato Tuscania Volley in tutti questi anni ed aver contribuito in maniera importante ai successi della squadra e alla crescita della Società. Italiana Assicurazioni resterà comunque al fianco dei colori bianco azzurri come Gold Sponsor sempre con uno sguardo attento alla crescita dei nostri giovani, leitmotiv negli anni della collaborazione con l’azienda del Gruppo Reale.

La seconda novità della stagione 2019/20 è rappresentata sicuramente dalla rosa della prima squadra che affronterà il prossimo campionato di A3. Sotto gli ordini di Paolo Tofoli, tornato a Tuscania ed accolto con grande entusiasmo, ci sarà nuovamente il capitano Pierlorenzo Buzzelli, confermato in maglia bianco azzurra sempre nel doppio ruolo di schiacciatore e opposto. Al palleggio il ritorno di Giacomo Leoni che insieme all’estone Siim Polluaar, braccio pesante della squadra, andrà a formare una diagonale pronta a far divertire i tifosi. In banda schiacceranno Antonio De Paola e Federico Rossatti entrambi reduci da ottimi campionati e con un’importante esperienza alle spalle, Edgardo Ceccoli, proveniente da Garlasco e campione di Beach Volley, Alessio Ragoni ed Enrico Rocchi, promossi dal settore giovanile. Al centro muro granitico con Mario Ferraro, Gabriele Ceccobello e Gabriele Tognoni, colpo last minute proveniente dal florido settore giovanile di Modena Volley. Nel ruolo di vice-Leoni, agirà Luca Sartori, ragazzo dalle grandi aspettative proveniente sempre dal settore giovanile del Tuscania Volley. Nel ruolo di libero spazio a due giovanissimi: Domenico Pace, che ha già alle spalle tre anni di esperienza in Serie A2 e Superlega e Matteo Ranalli, proveniente da Civitavecchia e già libero della nostra Under 20 alla Final Eight di Castellana Grotte. Come ruolo di vice allenatore, Paolo Tofoli ha scelto la garanzia Francesco Barbanti, nostro scout man da sei stagioni. A dare loro man forte, ci sarà anche quest’anno Victor Perez Moreno, primo allenatore del settore giovanile maschile e assistente allenatore della Serie A.

Confermatissimo lo staff medico sotto gli ordini del Dott. Domenico Potestio e rinnovata la collaborazione con lo studio di fisioterapia Mani di Luce delladott.ssa Erika Beatriz Acevedo.

Per la stagione 2019/20 il campo da gioco resterà il Pala Malè di Viterbo, pronto ad aprire le porte al 75° Campionato di Serie A Credem Banca.