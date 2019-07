Sul Patto per la salute 2019-2021 le regioni incontrano i sindacati

Stefano Stefanini

Nell’ambito della Sanità Regionale sono state riscontrate significative convergenze su molte proposte per il nuovo “Patto per la Salute 2019-2021”, così Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno sintetizzato l’esito dell’incontro che si è tenuto recentemente a Roma nella sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Obiettivo centrale del Patto è quello di “ristabilire il rispetto del diritto alla salute e alle cure dei cittadini, messo in discussione da anni di tagli al Servizio Sanitario Nazionale”.

Un diritto che deve essere esigibile in tutto il territorio nazionale, come prevede la Costituzione, assicurando ai cittadini l’accesso, in tempi rapidi e certi, ai servizi e a prestazioni di qualità, previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Con il Presidente della Conferenza delle Regioni, Cgil, Cisl e Uil concordano sulla necessità di garantire un finanziamento pluriennale, protetto dai tagli, per programmare in sicurezza il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. Il Fondo Sanitario Nazionale è largamente sotto finanziato anche rispetto ad altri Paesi europei e la clausola di salvaguardia che il Governo propone nella bozza di Patto non è accettabile. Si rischia, infatti, di esporre la sanità a ulteriori tagli. Al contrario c’è la necessità di aumentare progressivamente il Fondo rivedendo le previsioni del Governo che stimano un crollo del rapporto tra spesa sanitaria e PIL.

Nell’incontro si è ribadita la necessità, ormai improcrastinabile, di procedere al rinnovo del contratto nazionale della sanità privata vacante da più di 12 anni, immaginando a questo scopo l’introduzione nelle convenzioni di norme a salvaguardia del lavoro di qualità, della piena applicazione del contratto e della regolarità delle sue procedure, garantendo a tutti, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro, uguali retribuzioni e diritti.

Il confronto Sindacato-Regioni proseguirà, sia a livello nazionale che su tavoli regionali, su temi quali la sostenibilità finanziaria del servizio sanitario, l’abolizione del superticket, il potenziamento dei servizi nel territorio, la prevenzione, la non-autosufficienza, le liste di attesa, il piano di investimenti per l’edilizia e l’ammodernamento tecnologico. Uno specifico confronto è inoltre previsto con i sindacati di categoria sulle politiche per il personale, risorsa fondamentale per il rilancio della sanità regionale.

In ambito ambientale e della tutela del territorio, si è svolta recentemente un’audizione al Senato nelle Commissioni riunite Agricoltura e Territorio della Conferenza delle Regioni in relazione ai disegni di legge sul consumo del suolo. La delegazione è stata guidata da Bruno Discepolo, Assessore Urbanistica, Governo del territorio della Regione Campania, con la partecipazione anche degli Assessori Quirico Sanna, della Regione Sardegna e Cristiano Corazzari della Regione Veneto.

“Abbiamo confermato – sottolinea Discepolo – quanto sia indispensabile una norma quadro nazionale in materia di consumo del suolo. Lo Stato deve stabilire i principi fondamentali a cui attenersi, con provvedimenti che permettano di intervenire subito e in modo chiaro.

Dall’altro c’è da considerare il consumo del suolo all’interno dei territori e quindi dell’impatto e degli effetti che ha il fenomeno, tenendo presente anche il problema dei cambiamenti climatici e delle conseguenti emergenze.

In tal senso dobbiamo considerare i fenomeni causati dall’impermeabilizzazione o dal compattamento dei terreni, i processi di perdita di materia organica e la perdita di biodiversità. Questo per dire che si tratta di una disciplina che non investe solo l’urbanistica, ma che interessa anche altri settori. E’ fondamentale, infatti, che sia riconosciuto a livello legislativo il valore funzionale del suolo. Occorrono quindi delle disposizioni che predispongano al corretto utilizzo degli strumenti normativi con precise definizioni, istituti giuridici e incentivi. Si deve nel contempo consentire alle regioni di operare efficacemente attraverso l’inserimento di meccanismi mirati alle effettive esigenze locali.

Abbiamo poi evidenziato – ha precisato l’assessore all’Urbanistica della Campania Discepolo – quanto sia indispensabile che i provvedimenti abbiano una precisa articolazione delle competenze tra Stato e Regioni. Così come è da prevedere l’istituzione di un tavolo di confronto Stato-Regioni permanente per definire meglio le modalità attuative. Abbiamo anche informato il Parlamento che per le attività di monitoraggio le regioni sono già a lavoro con Ispra per avere un osservatorio sul consumo del suolo in ogni regione. Anche in questo contesto la collaborazione istituzionale è fondamentale e quindi potrà servire un tavolo permanente di confronto con la partecipazione dei Ministeri competenti. Infine è stato evidenziato – rileva Discepolo – come la legislazione nazionale debba sempre fare salve le prerogative regionali e quelle normative già in vigore in linea con gli obiettivi nazionali. Questo servirà a tutelare i processi già avviati e a garantire la prosecuzione amministrativa degli interventi sul territorio”.

E’ tempo di vacanze e come tradizionalmente da 33 anni sono state assegnate le Bandiere Blu a 385 spiagge in 183 Comuni. A dominare la classifica le regioni Liguria e Toscana.

Sono sempre più le spiagge italiane ad aggiudicarsi la Bandiera Blu. Nel 2018 le spiagge erano 368, nel 2019 il numero delle spiagge italiane premiate dalle Bandiere Blu 2019 è salito a 385.

Sul podio la costa del Tirreno e nelle prime tre posizioni le spiagge di Liguria, Toscana e Campania. Quarto posto per le spiagge delle Marche.

Il riconoscimento dalla Foundation for Environmental Education (FEE) che quest’anno è giunto alla 33esima edizione, premia la qualità delle acque di balneazione, il turismo sostenibile, la gestione dei rifiuti l’efficienza della depurazione e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

Sono 183 le località premiate dalla Bandiera Blu 2019. Le regioni italiane la più virtuose restano la Liguria che sale a 30 località. Segue la Toscana con 19 località, la Campania con 18 e le Marche con 15 località.

Per il 2019 aumenta il numero degli approdi turistici da 70 a 72 e le Bandiere sui laghi salgono a 17 con una nuova località in Abruzzo, 3 nuove località in Piemonte, 10 in Trentino Alto Adige e 1 in Lombardia.

Ricordiamo che la Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987, che viene conferito ogni anno in 49 paesi europei ed extraeuropei. L’obiettivo principale è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località verso un processo di sostenibilità ambientale.

Il progetto Bandiera Blu è condotto dall’organizzazione non-governativa e no-profit chiamata “Foundation for Environmental Education” e premia spiagge (sia di mare che di laghi) sulla base di alcuni fattori come la qualità delle acque di balneazione, il turismo sostenibile, la gestione dei rifiuti l’efficienza della depurazione e la valorizzazione delle aree naturalistiche. Le classifiche complete su bandierablu.org.