Presentazione del candidato Sindaco prof. Antonio Guidi a Bomarzo

NewTuscia – BOMARZO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Domani sabato 20 luglio alle ore 18, presso il ristorante-agriturismo LE QUERCE di Bomarzo, ci sarà una conferenza pubblica per presentare ufficialmente il prof. Antonio Guidi ai cittadini e amici come candidato sindaco di Bomarzo Mugnano per le prossime amministrative in programma per il prossimo anno. “Ho accolto con piacere il compito di svolgere la funzione di coordinatore dell’iniziativa LAUT BOMARZO Mugnano” – afferma il prof. Guidi “Credo che sia indispensabile per tuttu creare un nuovo modello di proposta amministrativa per Bomarzo-Mugnano”. L’ opportunità che il Prof. Antonio Guidi offre a Bomarzo con la sua disponibilità e il profondo senso umanitario di analizzare le cose ci aiuterà a governare il paese, è quando sottolinea Carlo Guglielmo, vice sindaco di Bomarzo. “Inizieremo un percorso di incontri pubblici aperti a tutti i concittadini, in cui discutere delle nostre necessità e anche di quello che ciascuno di noi può e deve fare” continua Guglielmo. “Il Prof. Antonio Guidi ha amato da subito l’idea di chiamare questa iniziativa LAUT BOMARZO MUGNANO, che significa FAMIGLIA BOMARZO MUGNANO; io condivido il motivo della scelta e dico che questa è l’unica soluzione per ottenere un vero progresso, conclude il vicesindaco di Bomarzo.

L’appuntamento è per domani alle ore 18 presso il ristorante agriturismo Le Querce di Bomarzo.