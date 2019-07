Old Manners, niente domiciliari a Licci e Chiricozzi

NewTuscia – VITERBO – Respinta dal Gip Savina Poli la richiesta di arresti domiciliari che i due ventenni Riccardo Licci e Francesco Chiricozzi avevano presentato nei giorni scorsi dopo essersi fatti interrogare spontaneamente.

Anche il pubblico ministero Adragna era a favore della domanda presentata dagli avvocati dei due giovani, che si trovano in carcere dal 29 aprile per l’imputazione di violenza sessuale e lesioni nei confronti di una donna di 36 anni di Viterbo. L’episodio, ripreso con i cellulari, si era verificato nel club di Casapund Old Manners Tavern di cui i due avevano le chiavi in quanto membri: dopo un drink e un pugno, la donna, che stava facendo una cura a base di psicofarmaci, era caduta a terra perdendo conoscenza.

Il giudice ora non vuole rischiare l’inquinamento delle prove, il cui rischio secondo il suo parere rimane ancora alto, dunque Licci e Chiricozzi rimarranno a Mammagialla.