Mitsubishi Motors Italia presenta a Surf Expo 2019 il docu-film su Alessandro Marcianò, recordman italiano di surf

NewTuscia – SANTA SEVERA – Riceviamo e pubblichiamo. Presentato oggi in anteprima nazionale a Surf Expo 2019, appuntamento immancabile per gli appassionati di onde e adrenalina, che si svolge dal 18 al 21 luglio sulla spiaggia di Santa Severa (Roma), il docu-film “BE PART OF THE ENERGY“, prodotto da Mitsubishi Motors Italia con Kube Libre Industrie Creative ediretto da Luciano Nardi, che racconta i momenti e le emozioni del surfer Alessandro Marcianò nel giorno in cui a Nazaré (Portogallo) cavalcò un onda di ben 18 metri, stabilendo il record italiano.

Protagonista del film, primo episodio di una trilogia targata Mitsubishi Motors Italia sul tema della mobilità sostenibile, diretto da Luciano Nardi insieme all’Outlander PHEV, l’ibrido plug-in della Casa giapponese, èAlessandro Marcianò il surfer recordman italiano che ha cavalcato un’onda di ben 18 metri di altezza.

“Raccontare l’energia, nello specifico di Outlander PHEV intesa come propulsione, ma anche come forza, slancio e propensione a oltrepassare traguardi sempre più ambiziosi – spiega Luciano Nardi che ha ideato e diretto il docu-film – è un tema ampio quanto appassionante che si estende dall’eco-sostenibilità, all’innovazione, ad concetto di futuro migliore, ma che è anche in questo film sfida, voglia di andare oltre e adrenalina pura”. Esattamente come essere tra i pochi ad aver potuto guardare il mondo, per quei pochi istanti possibili, dalla sommità di un’onda alta come un palazzo, prima del fragore e della corsa verso la riva“.

Al termine della proiezione, in programma anche per i prossimi giorni, musica ed energia al Mitsubishi Off Road Party. Si festeggia al calar del sole, con dress code rigorosamente surf.