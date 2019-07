Civitella d’Agliano: presentato al sindaco il nuovo sportello Atm Postamat

NewTuscuia – CIVITELLA D’AGLIANO – Il Direttore della Filiale di Viterbo Antonio De Lucia, ha presentato questa mattina, al sindaco di Civitella D’Agliano, Giuseppe Mottura, il nuovo sportello ATM Postamat, installato nell’Ufficio Postale del Comune.

“Ci tenevo moltissimo – ha affermato il sindaco durante la cerimonia di inaugurazione – a ringraziare Poste Italiane e l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante per aver mantenuto gli impegni presi in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, al quale avevo naturalmente partecipato apprezzandone il notevole potenziale e l’indubbia valenza delle iniziative dedicate ai piccoli comuni. Un approccio che dimostra quanto questa grande Azienda tenga in considerazione le piccole realtà come volano per lo sviluppo del Paese e come parti essenziali per la crescita e lo sviluppo dell’intero sistema. L’ATM Postamat di Civitella D’Agliano, disponibile da qualche tempo, è un contribuito a fornire un indiscutibile valore aggiunto in termini di servizi per la collettività ed i cittadini hanno già mostrato di apprezzare l’attenzione che Poste Italiane ha riservato a questa piccola comunità “.

Il nuovo sportello, disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per effettuare interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Il nuovo ATM Postamat, di ultima generazione, può essere utilizzato sia dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro che dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali (American Express, Diners, Visa, MasterCard, etc), oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Poste Italiane coglie infine l’occasione per ricordare che nell’Ufficio Postale di Civitella d’Agliano, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45, è disponibile il servizio wi-fi gratuito.

