“Top of the Pid”: il Premio per le imprese più innovative e digitali

NewTuscia – VITERBO – Entro il prossimo 31 luglio sarà possibile presentare domanda per partecipare al Premio “Top Of The Pid“, organizzato e promosso da Unioncamere, nell’ambito del progetto “PID – Punto Impresa Digitale“. L’iniziativa intende premiare le imprese italiane che, anche grazie ai servizi resi dai PID delle Camere di Commercio, hanno realizzato, o stanno realizzando progetti di innovazione in chiave Impresa 4.0 negli ambiti della Circular Economy (sostenibilità, energia sostenibile, economia circolare, prodotti sostenibili, ecc.); manifattura intelligente e avanzata (macchinari interconnessi, stampa 3D, fabbricazione digitale, ecc.); sociale (salute, biotecnologie, cultura, servizi e prodotti a sostegno dello sviluppo di smart cities, sicurezza e inclusione, ecc.); servizi, commercio, distribuzione e turismo (soluzioni digitali avanzate per il marketing e/o customer care, logistica, patrimonio culturale, ecc.); nuovi modelli di business 4.0 (ri-progettazione dei processi organizzativi dell’impresa).

Al Premio possono prendere parte le singole imprese o i gruppi di imprese che al momento della candidatura, oltre quanto sopra citato, appartengano alla categoria delle micro, piccole o medie imprese, siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale e siano in regola con la disciplina antiriciclaggio.

Partecipare all’iniziativa offre alle imprese l’opportunità di beneficiare di un’attività di consulenza personalizzata sui temi relativi alla digitalizzazione della propria impresa, partecipare con un proprio relatore ad un evento di rilevanza nazionale dedicata ai temi dell’innovazione, esporre ad un fiera di rilevanza nazionale dedicata ai temi dell’innovazione il proprio progetto innovativo, realizzare un’intervista da pubblicare sui canali social del progetto e partecipare alle attività di media relation dedicate a “Top of the PID” per ottenere l’attenzione dei media sul proprio progetto innovativo.

Per candidarsi è necessario compilare, firmare digitalmente e inviare alla mail entro il 31 luglio 2019 la domanda di partecipazione, disponibile all’indirizzo:

www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/progetti-innovativi-raccontaci-tuo

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo all’indirizzo mailpid@vt.camcom.it oppure al numero telefonico 0761.234469 – 0761.234482 – 0761.234475.

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO