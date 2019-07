Processo Garavaglia, Fusco (Lega): “Assoluzione bellissima notizia, massima stima per viceministro”

NewTuscia – VITERBO – “Esprimo grande soddisfazione per la notizia dell’assoluzione del viceministro Massimo Garavaglia: è una bellissima notizia. Il vice ministro Garavaglia è una figura fondamentale per la Lega, per la maggioranza e per il Governo, un punto di riferimento che ha sempre dato prova di serietà, competenza e rettitudine. Il suo apporto è stato sempre decisivo e lo sarà ancora per la stesura della prossima manovra, per continuare a dare risposte concrete e di buonsenso agli italiani. Spiace che abbia dovuto aspettare c osì tanto per il responso, che pone un lieto fine a un lungo calvario: eravamo certi della sua innocenza e continueremo a sostenere con convinzione la sua azione politica e governativa”.

Lo dichiara Umberto Fusco, senatore della Lega, vice coordinatore regionale Lega Lazio.