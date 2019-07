Il Medioevo si racconta a Viterbo: Due appuntamenti per vivere la città dei Papi

Due appuntamenti per vivere la città dei Papi nei secoli in cui fu snodo fondamentale dell’Occidente: al Bistrot Caffeina la degustazione anche con prodotti tipici del territorio

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Due appuntamenti per vivere il cuore di Viterbo negli anni in cui il suo centro medioevale era il cuore pulsante della città: sabato 10 agosto e sabato 7 settembre Artemide Guide, operatore professionale con base a Tarquinia e Cerveteri, con il supporto di Bistrot Caffeina propone due appuntamenti per un’immersione totale nel medioevo viterbese: “Il medioevo si racconta a Viterbo”.

L’appuntamento alle ore 19 a palazzo Caffeina consentirà ai due gruppi di partecipanti di godersi l’aperitivo a buffet confezionato includendo prodotti tipici della Tuscia; alle 20.30-20.45 partirà la visita guidata teatralizzata, che permetterà ai due gruppi di appassionati di visitare il capoluogo della Tuscia in un’atmosfera di completa rievocazione storica, tuffandosi, grazie ad attori professionisti, nella splendida cornice del quartiere medioevale di San Pellegrino.

L’iniziativa sarà promossa a partire dalle 25 prenotazioni, per un massimo di 55 partecipanti: la quota di partecipazione ammonta a 22€, con un acconto di 12€. Le prenotazioni sono aperte ai recapiti 06 5272 5945 – 389 24 80 467 o scrivendo all’email prenotazioni@artemideguide.it . Per informazioni è possibile rivolgersi anche al Bistrot Caffeina, aperto a partire dal 30 luglio, al numero 392 301 8173