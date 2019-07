L’Altro Circolo al fianco dei senza fissa dimora

NewTuscia – VITERBO – Giancarlo Mazza, presidente dell’Associazione l’Altro Circolo, ha ideato lo scorso anno la Guida per i senza fissa dimora. Un opuscolo, facilmente consultabile, in cui sono riportate tutte le informazioni utili per chi è costretto a vivere per la strada.

Nelle prime pagine vi è la mappa del centro storico della Città dei Papi con tutte le strutture che offrono aiuto, divise per aree tematiche. Vi sono dodici aree tematiche, distinte per colore: Ascolto e assistenza, Dormire-Posti letto, Mangiare, Vestirsi, Curarsi, Dipendenza, Aids, Lgbtq, sportello migranti, assistenza legale, bagni pubblici, emergenza freddo Ogni associazione presente sulla guida destina tempo e sforzi per la cura dei bisognosi.

Questo progetto, nato ormai più di due anni fa, dalla collaborazione fra l’Altro Circolo e la Protezione Civile nella gestione dell’emergenza freddo non solo continua, ma si espande. Ad oggi, ai senza fissa dimora, italiani o migranti, viene fornita assistenza nell’immediato per vivere con dignità nonostante il momento di difficoltà e strumenti per costruire la propria strada e uscire dall’emergenza.

La guida viene distribuita nei punti di accesso alla città, stazioni e fermate autobus, nei dormitori e nelle mense.

In prima pagina, troviamo un omaggio ad Alfio Pannega, intellettuale lavoratore, figura storica della Viterbo popolare. Pannega, costretto al lavoro duro e di estrema fatica fin dalla prima giovinezza, divenne poeta a braccio, declamatore arguto di sentimenti e lotte.

La dedica non ha un mero spirito celebrativo, ma rappresenta lo spirito con cui questa Guida, e tutto il lavoro concreto sul territorio che sottointende, ha preso corpo e continua a vivere.

Presentazione pubblica

Guida ai servizi socio assistenziali di prima accoglienza 2019

Venerdi 19 luglio, ore 16:00, sala Consigliare palazzo del Comune di Viterbo

Saranno presenti le istituzioni, le associazioni attive sul territorio e Peppe Sini, presidente del centro di ricerca per la pace e i diritti umani.

Tutti sono invitati a partecipare.

Associazione l’Altro Circolo