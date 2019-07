La Stella Azzurra-Ortoetruria completa il proprio roster con l’arrivo di Fabrizio De Gregorio

NewTuscia – VITERBO – Chiusura della campagna acquisti in bellezza per la Stella Azzurra-Ortoetruria che completa l’ultimo tassello rimasto scoperto con l’arrivo di Fabrizio De Gregorio, nativo di Termoli, classe 1994, 190 cm, giocatore di notevole caratura proveniente dalla Magic Basket Chieti, formazione che lo scorso anno si è classificata seconda nella regular season della C Gold marchigiana per poi giungere alle semifinali della fase playoff.

De Gregorio inizia a giocare nelle squadre giovanili a Benevento per poi trasferirsi nel 2010/2011 alla Teate Basket Chieti in B dilettanti, dove viene utilizzato in quattro gare. L’anno successivo milita nell’Under 19 a Penne ed in doppio tesseramento viene aggregato sempre a Chieti in DNA. Nel 2012/2013 è a Palestrina e nella successiva stagione a San Severo in DNB dove viene impiegato in 22 gare. Nel 2014 si trasferisce in C a Benevento e nei due anni seguenti indossa la maglia dell’Arino Basket in C Silver, facendo registrare in entrambe le stagioni medie realizzative di oltre 16 punti a partita. Lo scorso anno la neo guardia biancostellata, ottimi fondamentali e buon realizzatore, ha viaggiato alla media di 13 punti nelle 30 gare di un campionato ottimamente disputato.

Giocatore che ricopre il ruolo di guardia, ma capace di adattarsi anche a situazioni tattiche diverse, il forte atleta molisano è certamente il giocatore giusto per i piani di Fanciullo che si dimostra estremamente soddisfatto dell’ultimo acquisto messogli a disposizione dalla società.

“Ho visionato i video di De Gregorio e ne ho tratto impressioni molto positive. Ho poi parlato con colleghi che lo conoscono bene e la mia valutazione è stata avvalorata dal loro eccellente giudizio su un giocatore che completa alla perfezione il nostro roster. E’ una bella squadra quella che la Stella Azzurra metterà in campo nella prossima stagione. Sono certo che faremo bene e che divertiremo e daremo le giuste soddisfazioni ai nostri tifosi”.

“Si conclude qui la nostra campagna acquisti – dichiara Marcello Meroi, vice Presidente della Società e responsabile della prima squadra. Fanciullo ci aveva chiesto un roster di qualità e completo in tutti i suoi ruoli. Possiamo dire di aver svolto il compito affidatoci e di aver fatto un lavoro attento e scelte tecnico tattiche che credo ci permetterano di disputare un campionato all’altezza della nostra tradizione”.