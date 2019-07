Granfondo Est! Est!! Est!!! A Montefiascone domenica prova percorso

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Prologo importante per la 15esima edizione della Granfondo Est! Est!! Est!!! In programma il 28 luglio a Montefiascone (VT). Domenica prossima infatti, a una settimana dall’evento, ci sarà la possibilità di visionare il percorso nella sua completezza: gli organizzatori hanno infatti completato la tabellatura di tutto il tracciato e hanno pensato di invitare tutti coloro che sono interessati a un’escursione sul tracciato prevista per domenica prossima. L’appuntamento per la partenza è fissato per le ore 8:00 ai Campi Sportivi di Via Contadini a Montefiascone, che ospiteranno in occasione della Granfondo tutti i servizi pre e postgara.

Ricordiamo che il percorso di quest’anno è stato parzialmente ridisegnato e per questo la prova generale servirà a molti per scoprire tutte le novità: la sua lunghezza è di 45 km per 1.200 metri di dislivello, ma ci sarà spazio anche per i cicloturisti e, per la prima volta, per le E-bike, attraverso un tracciato di 30 km per 650 metri e un altro ancora più breve di 18 km per 500 metri. La manifestazione fa parte dei circuiti Maremma Tosco Laziale e Sui Sentieri del Sole e dei Sapori. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 25 euro con chiusura il 25 luglio: in sede stanno arrivando anche adesioni importanti, ma ci sarà tempo per parlarne…

Per informazioni: Scuola Mtb Montefiascone Asd, tel. 328.8281893, www.montefiasconegranfondo.it