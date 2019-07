Estate viterbese, attenzione a sosta e circolazione in piazza San Faustino e via San Bonaventura  il 19 e 21 Luglio

NewTuscia – VITERBO – Estate viterbese, attenzione ai provvedimenti riguardanti sosta e circolazione nei luoghi delle iniziative. Nello specifico, per quanto riguarda i due eventi inseriti nell’ambito della manifestazione Tra Musica & Magia, promossa dalla Regione Lazio, a cura di ATCL, in collaborazione con il Comune di Viterbo, sono previsti i seguenti divieti: divieto di sosta con rimozione venerdì 19 luglio, in piazza San Faustino, dalle ore 13 alle ore 24, in occasione del concerto Dal classico al jazz passando per il barocco.

Domenica 21 luglio, dalle ore 13 alle ore 24, in via San Bonaventura, nei pressi del civico 36, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione. Dalle 21 alle 23 dello stesso giorno (21 luglio), interdizione della circolazione veicolare lungo via San Bonaventura (ad eccezione dei residenti), nel tratto tra Porta Murata e il civico 36. Nella stessa fascia oraria dello stesso giorno sarà interrotto il traffico anche in via Braccia di San Francesco.

I provvedimenti riguardanti la giornata del 21 luglio si rendono necessari per consentire lo svolgimento dell’iniziativa Poetry Slam (ord. n. 422 del 17/7/2019 – polizia locale).