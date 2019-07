Castelli Romani: scoppia la moda del “si cena a casa”

NewTuscia – ROMA – Era ora che ai Castelli arrivasse un servizio di cibo a domicilio, anche perché del food delivery non se ne può più fare a meno. Ormai sono sempre di più le persone che scelgono l’opzione “si cena a casa”, a tal punto da preferirla quattro volte di più rispetto all’opzione “cena al ristorante”. In più, gli abitanti dei Castelli hanno già l’imbarazzo della scelta, tra colossi come JustEat e realtà locali come Chickito. Tuttavia, se con JustEat si può ordinare solo online, con Chickito è possibile ordinare in 3 modi diversi, anche offline. E poi, Chickito è uno di noi. Infatti, l’imprenditore a capo del servizio, Daniele Tosti, ha solo 21 anni ed è… Indovinate di dove? Di Frascati! Ordinare cibo a domicilio con il nuovo servizio Chickito è semplicissimo. Infatti, hai 3 possibilità: Scaricare l’App Chickito da Google Play o Apple Store;

Chiamare il numero telefonico dedicato alle ordinazioni (che trovi nell’app) o sui canali ufficiali di Chickito Frascati (inserisci link: http://www.chickito.it/frascati-monteporzio/); Mandare un messaggio Whatsapp al numero dedicato. Ordinare la Cena a casa e il Pranzo in ufficio con l’App Chickito Trattandosi di un’applicazione per smartphone, il primo passo è scaricare gratuitamente l’App Chickito da Google Play o Apple Store. Grazie al login tramite Facebook ci vorranno davvero pochi attimi prima di poter iniziare ad ordinare. Se non hai facebook non preoccuparti: puoi registrarti semplicemente anche tramite e-mail. Ricorda che puoi registrarti anche alla fine del tuo ordine.

Entra nella sezione ORDINA e scegli i prodotti che vuoi gustare a domicilio. Troverai pizza, fritti, pollo arrosto, persino piatti a base di pesce (crudo, cotto e fritto).

Ma non è finita qui! Per rendere il servizio di cibo a domicilio a Frascati alla portata di tutti puoi ordinare anche chiamando l’apposito numero telefonico oppure inviando un messaggio veloce su WhatsApp.

La comodità del cibo a domicilio a casa con Chickito

Una volta effettuato l’ordine, i fattorini Chickito ritireranno i piatti da te ordinati presso le attività di ristorazione convenzionate. In poco tempo, arriveranno a casa tua con un pranzo delizioso o una gustosa cena pronti per essere consumati. Un’idea davvero valida anche per stupire i propri ospiti, senza dover ribaltare l’intera cucina tra mille pentole e padelle nel tentativo di cucinare dei piatti sorprendenti.

E poi… c’è anche la possibilità di pagare online. Quindi, quando sarai di fronte al fattorino non dovrai più impazzire per il resto giusto. Tuttavia, se sei amante del cash, puoi sempre scegliere di pagare in contanti alla consegna.