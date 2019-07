NewTuscia – VITERBO – Intervento dei vigili del fuoco di Viterbo in seguito a una segnalazione in via Baracca.

E’ stato trovato nel suo appartamento al terzo piano, dove abitava, il corpo di una persona anziana che non rispondeva al telefono e al campanello.

Le sette persone in intervenute, due squadre di vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118, hanno trovato purtroppo la donna di 71 anni deceduta.

Sul posto era presente anche un famigliare.