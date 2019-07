Marco Mengoni a SCV19, parcheggi pieni: AUCMA chiede di non tentare l’accesso senza prenotazione

NewTuscia – PERUGIA – L’associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore annuncia il tutto esaurito dei parcheggi allestiti in occasione del concerto di Marco Mengoni a Pian di Spilli, organizzato nell’ambito della terza edizione di Suoni Controvento.

Gli organizzatori invitano tutti coloro che non hanno prenotato la sosta a non tentare di raggiungere i punti di accesso nella giornata di domenica 21 luglio, considerando che non sarà possibile accedere alle aree parcheggio senza prenotazione e che non esistono altri spazi alternativi in cui sostare per accedere ai sentieri che portano a Pian di Spilli. Tentare sarebbe un inutile spreco di tempo e potrebbe creare ingorghi di traffico, oltre al rischio di essere multati per sosta vietata. Le strade saranno infatti pattugliate dalle Forze dell’Ordine e dai volontari di supporto onde evitare problemi alla sicurezza pubblica e impedire soste fuori luogo.

L’accesso al Monte Cucco da Scheggia e da Costacciaro sarà inoltre preventivamente chiuso il giorno precedente il concerto a ogni tipo di mezzo (la strada di Monte Calvario e la strada che porta a Pian delle Macinare) per evitare disagi ai residenti e alle amministrazioni comunali di Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo e Scheggia che si stanno prodigando per supportare al massimo l’evento – che vuol essere una festa della comunità e non motivo di difficoltà o malcontento – e la realizzazione della stessa manifestazione.

Per chi non potrà assistere al live, si ricorda anche che il prossimo 6 novembre Marco Mengoni sarà protagonista di una tappa del “Fuori Atlantico Tour” al PalaBarton di Perugia nell’ambito della stagione Tourné 2019/2020.

“Suoni Controvento” si realizza con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con il patrocinio della Regione Umbria (Giunta e Assemblea Legislativa), Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Comune di Sigillo, Comune di Fossato di Vico, Comune di Costacciaro, in collaborazione con Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Volo Libero Monte Cucco, Monte Cucco Trekking, CIA Umbria (Confederazione Italiana Agricoltori).

