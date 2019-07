Improv Big Band: spettacolo d’improvvisazione Teatrale e Musicale

NewTuscia – PERUGIA – Aperitivo al tramonto sul più bel panorama perugino e spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale: appuntamento da non perdere venerdì 19 luglio all’Anfiteatro del Tempo Bono, ore 19:00.

L’improvvisazione jazz che in questi giorni anima la città di Perugia, ispira l’Associazione Voci e Progetti che dell’Improvvisazione ne fa arte teatrale, e ci regala Impro Big Band, uno spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale, di e con la superstar dell’Improvvisazione mondiale Omar Argentino Galvan, accompagnato dai performer di Voci e Progetti: un appuntamento imperdibile che si svolgerà al tramonto, venerdì 19 luglio alle ore 19,00 all’Arena del circolo del Tempo Bono di Perugia (sotto al Teatro Figura Umbro Tieffeu) in via del Cortone.

Improv Big Band è uno spettacolo teatrale all’aperto basato sul Soundpainting, un linguaggio di segni usato per comporre uno spettacolo dal vivo eseguito da performer di varie discipline (attori, musicisti, cantanti, ballerini, etc.). Il Soundpainting è stato originariamente Creato da Walter Thomas e si è poi diffuso in tutto il mondo. Impro Big Band è stato rappresentato in Messico, Isola di Reunion, Puerto Rico, Spagna con un successo assoluto.

L’atmosfera del tramonto e la bellezza del panorama uniti ad una performance unica e irripetibile dove si mescoleranno musica e teatro all’improvviso, condurranno il pubblico dentro un viaggio teatrale e musicale appassionante che si concluderà con un gustoso aperitivo.

Ingresso Unico: € 10,00 comprensivo di aperitivo a fine spettacolo.

Per seguire tutti gli eventi in programma: www.vocieprogetti.it.

INFO: www.vocieprogetti.it – +39 347 6518028 – info@vocieprogetti.it